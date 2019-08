Domenica 25 Agosto 2019, 13:40

Una donna di 49 anni di Benevento è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada insieme al suo cane, in via Torre della Catena. È accaduto questa mattina. A travolgerla una Peugeot 206 condotta da un 62enne al quale la polizia municipale ha sequestrato l'auto e il cellulare.La 49enne mentre è stata trasportata presso l'ospedale Rummo dove si trova ricoverata in prognosi riservata.