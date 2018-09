Sabato 22 Settembre 2018, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due ordigni bellici sono stati scoperti da un agricoltore mentre arava il proprio terreno in contrada Cardilli, alla periferia di Benevento. I carabinieri intervenuti sul posto li hanno classificati come proiettili di artiglieria a punta detonante integri risalenti alla seconda guerra mondiale. Nelle immediate vicinanze vi è solo un'abitazione, il cui nucleo familiare di tre persone è stato evacuato. L'intera area è stata transennata da personale del comune ed è vigilata da Carabinieri e da agenti della Questura. La Prefettura informata in tempo reale sul ritrovamento ha attivato le procedure per l'intervento degli artificieri in modo da far brillare i due manufatti. Operazioni che avranno inizio nella tarda mattinata.