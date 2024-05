Dugenta comune cardioprotetto, il 2 giugno l'installazione del nuovo defibrillatore

Domenica 2 giugno alle ore 11.00 nella piazza antistante il municipio di Dugenta verrà prima installato e poi benedetto il nuovo defibrillatore donato alla comunità dal locale Gruppo Fratres.

Così come annunciato infatti solo poche settimane fa dal sindaco di Dugenta Clemente Di Cerbo e dal presidente del Gruppo Fratres Antonio Romano, il centro telesino diventerà un comune cardioprotetto. E presto nuovi predisi verranno installati in altre zone del paese.

L'installazione del defibrillatore in programma il prossimo 2 giugno è stata preceduta da un corso di formazione Bls-D destinato sia ai dipendenti comunali che ai commercianti che hanno le loro attività lungo via Nazionale. Saranno loro a poter utilizzare l'importante presidio in caso di emergenza.