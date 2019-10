Venerdì 4 Ottobre 2019, 17:15 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 17:17

È rimasta ustionata dopo lo scoppio di un forno a gas. È accaduto, verso le 14, in un agriturismo di Durazzano, in provincia di Benevento. La donna, moglie del proprietario dell'azienda, era da sola in cucina a lavorare. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Sant'Agata dè Goti e i sanitari del 118. La donna è stata trasportata al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli.