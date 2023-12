«Nel corso dell'anno che sta per concludersi, si è registrata una forte, crescente richiesta di personale qualificato per il settore edile grazie anche ad un incremento del 25% delle opere pubbliche dovute, in particolare, all'avvio dei cantieri finanziati con le risorse stanziate dal Pnrr». Lo afferma Mario Ferraro, presidente dell'Ance provinciale, l'associazione dei costruttori di Confindustria sannita.

E sarà una ricerca di persone da impiegare, che non si arresterà con l'imminente avvio del 2024. Secondo uno studio del sistema informativo Excelsior realizzato da Unioncamere in collaborazione con l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (Anpal), risulta che, tra dicembre e gennaio, gli imprenditori saranno alla ricerca di circa 400 figure in un settore che risulta, in ogni caso, trainante per il Pil provinciale. A fronte di una così consistente possibilità di impiego, si è costretti a prendere atto che non sarà possibile coprire tutto il fabbisogno di risorse umane di cui le imprese hanno assoluto bisogno. «Dall'indagine conferma Ferraro risulta che ben il 25% delle aziende hanno riscontrato difficoltà nel reperire manodopera specializzata; è un dato che colloca il comparto in pole position sotto il profilo della carenza di lavoratori». E non finisce qui l'elenco delle difficoltà cui si va incontro nella ricerca degli addetti da impiegare nelle attività cantieristiche. «Il segmento delle costruzioni puntualizza risulta essere quello che più ha bisogno di lavoratori con maggiore esperienza lavorativa. In dettaglio, ben il 30% degli operai postulati necessita di adeguata esperienza».

Oltre il 54% delle imprese, poi, impiega persone over 30. È l'effetto, evidentemente, della domanda di comprovata esperienza che resta, sia pure in parte, inevasa. «Siamo sottolinea il leader dei costruttori sanniti di fronte ad un preoccupante cortocircuito: da un lato, le figure specializzate sono collocate, non di rado, con un'età intorno ai 50 anni; dall'altro, per molti giovani questo tipo di professione non è attrattiva o, per coloro che sono pur disponibili, non si aprono i cancelli del cantiere per una scarsa qualificazione e specializzazione».

Nel biennio 21-'22 questo ramo dell'economia locale è cresciuto del 16% circa. Un trend in positivo dovuto in tanta parte al superbonus, che ha però contribuito ad accrescere la carenza della manodopera necessaria ad accompagnare la ripresa. «Un incremento ricorda Ferraro che, più in generale, si deve anche alle politiche economiche che hanno puntato alla riqualificazione del patrimonio edilizio a seguito, in particolare, degli obiettivi dettati dall'agenda europea e delle misure incentivanti rivolte al settore. Le scelte così operate dalle istituzioni conclude in merito hanno generato una forte ripresa ma hanno messo in luce, di contro, l'asfissia della manodopera con cui siamo oggi costretti a misurarci».

È chiaro che, a fronte di una realtà che rischia di ridimensionarsi non perché manchi il lavoro ma perché non ci sono gli addetti preparati, occorre un strategia specifica, innovativa, a cominciare dalla formazione dei giovani. Ne è così convinto Ferraro che ha avviato da tempo una decisa azione di sensibilizzazione. «Ci stiamo rivolgendo in primo luogo agli istituti superiori della provincia avverte ed in particolare agli indirizzi Cat (Costruzioni, ambiente e territorio: ex istituto per geometri); in seconda istanza, alla facoltà di ingegneria dell'Università sannita». Una politica che sta dando i suoi frutti. «I dati delle iscrizioni 2023-24 a quell'indirizzo di studi - annota - sono più che confortanti: il doppio rispetto a quelli dello scorso anno. È il frutto di un impegno sinergico con l'ateneo grazie a progetti specifici e borse di studio dedicate che stimolano la competizione e la curiosità dei giovani anche verso il mondo dell'edilizia».