CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 28 Settembre 2019, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A due giorni dal sequestro cautelativo dei tre lotti della scuola elementare «Padre Pio», posto in essere dai carabinieri su disposizione della Procura di Benevento, l'amministrazione comunale presenta il suo piano per fronteggiare l'emergenza e consentire a 500 bambini di riprendere regolarmente le lezioni. Per farlo il sindaco, Michele Napoletano, ha dovuto chiedere la disponibilità di locali idonei e pronti con la relativa attrezzatura scolastica di base (banchi, sedie e lavagne) funzionale alle attività didattiche.