Sono 17 su 26 i sindaci riconfermati. Chi pensava di dover preparare armi e bagagli per assaltare la Rocca dei Rettori dovrà aspettare ancora. Ieri, con una percentuale del 54,76% dei voti, Nino Lombardi ha tenuto stretta la fascia tricolore di Faicchio (precondizione indispensabile per conservare la presidenza della Provincia) battendo l'avversario Vincenzo Petrucci che si è fermato al 45,24%. A San Giorgio del Sannio vince Giuseppe Ricci (51,55%): seguito da Maurizio Bocchino (30,98%), Giovanna Petrillo (12,59%) e Francesco Cuomo (4,87%).



A Bonea Giampietro Roviezzo - dopo che a febbraio le dimissioni di sei consiglieri fecero cadere anticipatamente il suo governo - si prende la rivincita (64,69%) e batte l'avversaria Maria De Nitto (35,31%). Anche Angelino Iannella che aveva visto interrompersi il suo mandato prima del tempo serve la sua vendetta riconquistando con un 57,02% la guida di Torrecuso e sconfiggendo lo sfidante Libero Rillo (42,98%). Ad Amorosi passa Carmine Cacchillo con il 59,46% e prosegue il suo mandato di sindaco sconfiggendo Giuseppe Di Cerbo (40,54%). Niente da fare ad Apice per Donato Limongelli che deve arrendersi di fronte al 73,35% di voti di Angelo Pepe. Cambio al timone del Comune di Baselice dove l'uscente Lucio Ferella è stato battuto da Massimo Maddalena con una forbice di quasi il 40% dei voti (69,09% contro 30,91%). Cautano prosegue il suo cammino sotto la guida di Alessandro Gisoldi che supera Giovanni Procaccini 812 voti a 565.

APPROFONDIMENTI Mentre a Caserta undici sindaci confermati E a Napoli vince la stabilità del centrosinistra Comunali 2024, ad Avellino Nargi e Gengaro al ballottaggio

Riconfermano il gradimento nei confronti del sindaco uscente i cittadini di Circello che rieleggono Gianclaudio Golia (63,51%) contro lo sfidante Nicola Petriella (36,49%). Prova superata anche per Michele Iapozzuto a Colle Sannita: sarà ancora sua la fascia tricolore che ha provato a sottrargli Maurizio Piacquadio. Cusano Mutri dice sì a Pietro Crocco (60,43%), delfino di Giuseppe Maria Maturo: per Antonio Civitillo il 39,57%. Plebiscito di voti a Forchia per Gerardo Perna Petrone che si aggiudica l'86,80% dei consensi contro lo sfidante Francesco Martone, con una sospetta lista civetta. Stesso dubbio sottende il risultato riportato a Melizzano dal successore di Rossano Insogna, Francesco Galietta, che diventa sindaco con il 90,89%, contro Vincenzo Cesare. Anche a Moiano la percentuale dell'82,67% riportata dall'uscente Giacomo Buonanno ha lo stesso sapore.

Uguale Montefalcone di Valfortore dove Michele Leonardo Sacchetti batte Antonio Mansueto con il 96,46% dei voti. A Pannarano Antonio Iavarone conquista lo scranno più alto del Municipio con un 54,18% dei consensi: all'avversario Enzo Pacca il 45,82%. Paolisi sceglie ancora Umberto Maietta con un 62,86% che schiaccia il rivale Pasquale Perrotta (37,14%). Testa a testa a Paupisi dove Salvatore Coletta alla fine riesce a battere Giamcamillo Morelli per una cinquantina di voti. Angelo Pietro Torrillo stravince (80,64%) a Pietraroja contro Francesco Giorgio Biasco (18,50%) e Giuseppe Abbamondi che riporta solo 3 voti. A San Lorenzello il sindaco uscente Antimo Lavorgna riesce per un soffio (32 voti) ad avere la meglio su Emilia Anzovino. Con il 60,98% di preferenze, Sant'Arcangelo Trimonte incorona primo cittadino Felice Iammarino che così sottrae la fascia tricolore a Rocco Rossetti (39,02%). Tocco Caudio sceglie ancora Gennaro Caporaso che batte Raffaele Concia con il 69,21% di preferenze.