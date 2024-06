Benevento, elezioni vs decoro: volantini invadono Corso Dante

Corso Dante, una delle arterie principali del centro cittadino, si è trasformato oggi in un campo di battaglia per i volantini elettorali. Passanti e residenti hanno trovato la strada disseminata di fogli di carta colorati, un chiaro segno delle frenetiche attività di distribuzione di materiale elettorale.

Un episodio che evidenzia un problema ricorrente durante le campagne elettorali: la difficoltà di mantenere il decoro urbano. Sebbene la distribuzione di volantini sia una pratica comune e legittima per promuovere candidati e programmi politici, spesso si traduce in una gestione inefficiente dei rifiuti, con conseguenti disagi per i cittadini e un impatto negativo sull'immagine della città.