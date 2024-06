Insieme alle amministrative i cittadini sanniti sono chiamati a recarsi alle urne per votare pure il rinnovo dell'Europarlamento. Tanti i candidati in corsa, ma solo tre sono originari del Sannio: si tratta di Sandra Lonardo Mastella, Luigi Barone e Piernicola Pedicini.

I PROFILI

Piernicola Pedicini, classe 1969, parlamentare europeo uscente. Dieci anni passati tra gli scranni a Bruxelles, eletto sia nel 2014 che nel 2019 con il Movimento Cinque Stelle dal quale si è staccato nel 2021 per fondare “Equità territoriale”, movimento di cui ora è segretario. Si presenta con la lista “Pace Terra Dignità” del giornalista Michele Santoro che vuole portare in Europa il bisogno di pace e difendere il meridione attraverso una politica di coesione che riesca ad accorciare il divario tra Nord e Sud Italia. Quella di Pedicini è stata la campagna elettorale che è partita con maggior ritardo rispetto alle altre perché il progetto politico ha dovuto pensare a raccogliere le sottoscrizioni necessarie per la presentazione della lista nelle varie circoscrizioni. L'ha rinominata il «tour tra gli ultimi» ed ha toccato i luoghi più emarginati delle aree interne del Sud. Gli ultimi sondaggi danno “Pace Terrà Dignità” al 2,5%, al di sotto della soglia di sbarramento necessaria per accedere al parlamento europeo.

Sandra Mastella, classe 1953, corre nella lista “Stati Uniti d'Europa” che fonde sei simboli (+Europa, Italia Viva, Libdem, Psi, L'Italia c'è e i radicali). La sua campagna elettorale è partita ufficialmente verso la fine di aprile quando l'ex senatrice ha ceduto alle avances di Matteo Renzi che ha insistito molto, anche con il marito Clemente Mastella, pur di averla in lista in quota Italia Viva. Già tra gli scranni di Palazzo Madama, lady Mastella viene ricordata anche per il ruolo di presidente della Regione Campania (dal 2005 al 2010) e prima ancora per il suo impegno nel mondo del volontariato. È stata designata dal leader di IV in persona per rappresentare la voce di chi è stato vittima della malagiustizia. Oltre a ciò sposa gli argomenti della lista che, detto in due parole, vuole portare più Europa in Italia.



Luigi Barone, classe 1979, è candidato con le Lega, partito al quale ha aderito a gennaio di quest'anno. Prima era uno dei colonnelli mastelliani e presidente del Consorzio Asi di Benevento. Precedentemente aveva collaborato con Gioacchino Alfano, sottosegretario alla Difesa, ancor prima con Nunzia De Girolamo da deputata e ministro dell'Agricoltura e prima ancora presso il consiglio regionale della Campania con il consigliere di origini fortorine ed ex editore de Il Sannio Quotidiano, Luca Colasanto.

I baluardi della sua campagna elettorale sono quelli del Carroccio. Tra gli altri: no alla farina di grilli, sì alla sburocratizzazione, no ad un'Europa colonia cinese ed islamica.

Come si vota? Basterà barrare il simbolo della lista e indicare accanto il nome del candidato. L'elettore può esprimere fino a tre preferenze a condizione che si tratti di candidati che appartengono alla stessa lista e venga rispettata l'alternanza di genere. In poche parole, si possono votare un uomo e una donna, due donne e un uomo o due uomini e una donna ma non tre donne o tre uomini, o due donne e due uomini: in questo caso, vale solo la prima preferenza espressa e le altre si annullano. Nel Sannio sono 259.601 gli aventi diritto al voto per le Europee, di cui 126.531 uomini e 133.070 donne. Andranno alle urne in 342 seggi di cui due sezioni ospedaliere in città.