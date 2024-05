Mastella: «Calenda pavone, inutile votarlo»

Elezioni europee, continua il botta e risposta a distanza tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella - la cui moglie Sandra è candidata con la lista «Stati Uniti d'Europa» - e il leader di «Azione», Carlo Calenda.

«Per dare segnali di vita in una campagna elettorale in cui si è autocondannato a contare come il due di briscola, Calenda - dichiara Mastella continua a usare l'offesa nei miei confronti. Non ha il quid e stavolta manco il quorum: votarlo è inutile, in Europa non andrà».

«La boriosa presunzione da cui è affetto - prosegue - lo ha già portato ad impigliarsi come un pavone nella sua stessa ruota: si crede il competente che fa le pagelle, è solo un arrogante.

Mentre Azione continua a dimagrire e perdere pezzi, lui si sollazza nell'insulto. Ribadisco - conclude Mastella -, Calenda resta il giovanotto cui passavo qualche segnalazione ai tempi della Prima Repubblica».

Intervenendo alla manifestazione elettorale di «Stati Uniti d'Europa» a Bari, Mastella ha aggiunto: «Bisogna mandare a gambe all'aria l'autonomia differenziata, l'autonomia disprezza i sogni e le speranze del Mezzogiorno, faremo fatica per quanto riguarda le vicende sanitarie. Abbiamo già un'aspettativa di vita più bassa, anche nel settore scolastico avremo insegnanti che andranno ad abbeverarsi sul piano economico e reddituale al Nord. Avremo una diseguaglianza costituzionale, non siamo un Paese federale, siamo un Paese unico e unitario».