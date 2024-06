Lavori in corso, nuova ubicazione per 21 seggi

Elezioni europee a Benevento, per migliaia di elettori cambia l'ubicazione del seggio a causa dei lavori in corso presso diversi istituti scolastici. Le variazioni sono state stabilite e anche pubblicizzate dalla commissione elettorale circondariale.

In particolare gli elettori delle sezioni 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 (che in precedenza votavano presso la scuola Federico Torre) e gli elettori delle sezioni 21, 23, 27 (che in precedenza votavano presso la scuola Nicola Sala) per esercitare il diritto di voto dovranno recarsi presso plesso scolastico Pacevecchia sito in via Cristoforo Ricci;

Gli elettori delle sezioni 5, 14, 36, 50, 72 (che in precedenza votavano presso la scuola materna Pietà) dovranno recarsi invece presso la a scuola media Giovanni Pascoli in via Sandro Pertini; e gli elettori delle sezioni 32, 33, 34, 37 (che in precedenza votavano presso l’istituto Le Streghe ex Marco Polo) dovranno recarsi presso l'adiacente liceo scientifico "Gaetano Rummo" in via Santa Colomba 52.

Infine, gli elettori delle sezioni 48 e 49 (che in precedenza votavano presso l’edificio scolastico Cretarossa sito in via Kolbe) dovranno recarsi presso il plesso scolastico Mazzini in piazza Risorgimento. Restano invece invariate le altre sedi di seggio elettorale.