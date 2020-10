Le dimissioni di Mario Morcone dalla presidenza di Green Energy non incideranno sul biodigestore a Ponte Valentino. L'iter autorizzativo in corso presso gli uffici Ambiente e Attività produttive della Regione andrà avanti nelle forme e nei tempi stabiliti. A confermare la prosecuzione del progetto Energreen è l'ad della holding, Bruno Rossi: «Prendiamo atto con rammarico della decisione del dottor Morcone cui facciamo i migliori auguri per la prestigiosa designazione nella giunta regionale. Pur avendo collaborato per pochi mesi abbiamo avuto modo di apprezzarne le doti anche manageriali, per certi versi insospettabili da un dirigente di lungo corso della pubblica amministrazione. Ma ora voltiamo pagina e il progetto presentato per Benevento non cambia. Abbiamo chiesto il rilascio del Paur ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto 152/2006. Un percorso ideato per far sì che le proposte di nuovi insediamenti siano articolate nei minimi dettagli fin dalla presentazione. I competenti uffici regionali ne hanno già verificato la ammissibilità. Un primo step superato che non è affatto scontato: qualora vi fossero state carenze nei requisiti la pratica sarebbe stata estromessa in partenza. Espletato anche il perfezionamento documentale, sia pure con qualche parere giunto oltre i termini, attendiamo a breve la convocazione della Conferenza di servizi».

Idee chiare dunque e nessuna voglia di cedere alla contrarietà espressa a gran voce dal territorio: «Non esiste alcuna contrapposizione con le comunità locali» replica Rossi, lunga carriera da ingegnere ambientale in giro per il mondo partita proprio dal Sannio nella natìa Arpaise. «Al contrario - rileva - il territorio ricaverebbe benefici certi dall'impianto. Sono certo che la prospettiva cambierà quando presenteremo la proposta. Quelli ascoltati finora sono solo pregiudizi basati su timori infondati o interessati. Non c'è reale conoscenza del programma di intervento, del ciclo di esercizio del biodigestore, del funzionamento del termovalorizzatore, delle notevoli ricadute benefiche per le comunità. Finora abbiamo ascoltato solo posizioni scomposte e anche irrispettose nei confronti di un gruppo imprenditoriale la cui serietà è certificata da enti terzi». Proprio il termovalorizzatore rappresenta un nodo cruciale della crisi di rigetto già manifestatasi: «È proprio l'esempio migliore della vacuità delle contestazioni - replica Rossi - Si tratta di un impianto per il recupero interno di energia post trattamento della frazione organica lavorata dal biodigestore. Non riceverà in alcun caso materiale indifferenziato. Un impianto di modeste dimensioni che serve a riutilizzare i materiali di scarto che altrimenti andrebbero smaltiti altrove. Non è assolutamente quel mostro pericoloso per le aziende della filiera agroalimentare quale è stato descritto. Peraltro, strutture ben più massicce operano regolarmente in tutta Europa fornendo energia elettrica e termica alla cittadinanza a prezzi ridotti. Cito per tutti il caso di Brescia dove l'acqua calda alle famiglie è fornita dal termovalorizzatore».

IL QUADRO

Ma al coro dei contestatori si era aggiunta nelle scorse settimane una voce tra le più pesanti in assoluto, quella di Vincenzo De Luca: «Sono contrario alla collocazione lì del biodigestore - aveva dichiarato il governatore alla vigilia del voto - lavoreremo nelle prossime settimane anche con l'investitore privato per trovare una diversa collocazione». Un tema che si ripropone dunque a urne chiuse: è possibile che Energreen traslochi dall'area Asi di Ponte Valentino? «Sul piano strettamente tecnico il progetto è realizzabile ovunque - conclude Rossi - ma il punto vero non è la replicabilità del progetto quanto la complessità dell'intervento che prevede la sussistenza di svariate condizioni, non ultima la titolarità dei suoli interessati dalla costruzione. Green Energy è proprietaria da tempo dei lotti sui quali è in programma l'impianto, sito nel quale in precedenza ha già operato un'azienda nel campo del trattamento rifiuti. Ipotizzare il trasferimento in un eventuale luogo alternativo non è così semplice».

