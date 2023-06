Ponte sul Serretelle, Fioretti: «Ora si acceleri»

Ponte Serretelle, che sia davvero la volta buona? Se lo chiede in una nota Floriana Fioretti, capogruppo del Partito democratico nel consiglio comunale di Benevento. «Dopo ripetuti annunci, puntualmente smentiti dai fatti, prendiamo atto che il Comune di Benevento si è attivato per recuperare le risorse utili a completare i lavori del ponte Serretelle, in contrada Epitaffio. Sarà la Provincia, contribuendo con 1,5 milioni di euro - puntualizza l'esponente dei Dem -, a coadiuvare palazzo Mosti nella realizzazione dell’opera. Che dire: speriamo sia davvero la volta buona».

Fioretti quindi ribadisce quanto affermato in numerosi interventi, e in due interrogazioni consiliari: «Il ripristino dell’attraversamento sul torrente Serretelle è opera essenziale alla comunità dell’Epitaffio, per la viabilità dell’area e anche perché consente l’accesso alla chiesa di Sant’Anna e Sant’Antonio.

E più volte avevamo denunciato l’insufficienza delle risorse stanziate, chiedendo chiarezza sulle procedure e sui tempi dei lavori, e ricevendo rassicurazioni poi rivelatesi inutili e di comodo. L’auspicio è che questa sia ormai storia del passato e che presto possa aprire il cantiere. Siamo già ben oltre il tempo limite».