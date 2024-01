Nuovi abbandoni nell'ambito dell'attività medica territoriale per il pensionamento di due medici di base e per la cessazione della convenzione di uno specialista ambulatoriale della branca di Igiene e medicina preventiva dell'Asl. Sono due i medici di Medicina generale che compiranno 70 anni nel mese di marzo e abdicheranno in favore di giovani professionisti, cui saranno affidati circa 3.000 assistiti. Si tratta di due professionisti che prestano servizio in città e che avevano scelto di continuare a tenere aperti i loro ambulatori ben oltre i 67 anni di età, in base alla normativa vigente. L'esodo dei medici di famiglia, per raggiunti limiti di età, era già cominciato nel 2023, quando l'Asl aveva determinato 20 posti vacanti per la medicina di base e 59 per la continuità assistenziale. La lista degli abbandoni per quiescenza è, tuttavia, destinata a ingrossarsi nei prossimi mesi, a causa dell'età della maggior parte dei professionisti attualmente in servizio. Comunque, l'azienda sanitaria ha cominciato ad attivarsi preventivamente per reclutare il personale medico che lascerà scoperte alcune sedi distrettuali nel corso del 2024, per evitare che l'utenza subisca disagi per la scelta del nuovo medico di famiglia.

Già nel 2023 era intervenuta in modo tempestivo, con l'assegnazione a tempo indeterminato dei professionisti alle zone carenti emerse dall'indagine effettuata nelle sedi distrettuali dell'intero territorio. Quindi, allo stato attuale, non si ravvisano difficoltà nell'effettuare la sostituzione dei medici che andranno in pensione perché, almeno in questo ambito, non manca il ricambio generazionale e, infatti, ci saranno giovani professionisti in graduatoria, pronti a prendere in carico i 3.000 pazienti che rimarranno senza medico a marzo. Nel Sannio non è stato attuato l'iter procedurale previsto dalla normativa vigente che, in base alla legge numero 14 del 2023, consente alle Asl di prendere in considerazione anche l'eventuale disponibilità dei medici di Medicina generale che comunicano la propria volontà a continuare l'attività fino a 72 anni, nel caso in cui non dovessero essere individuati tutti gli aventi diritto alle carenze pubblicate, come previsto dal decreto Milleproroghe. Inoltre, l'informatizzazione di alcuni servizi da parte dell'Asl, tra i quali rientra la richiesta online del medico di famiglia, ha contribuito a contenere le interminabili file di persone davanti agli uffici aziendali per effettuare la scelta del nuovo medico.

Si tratta in ogni caso di 3.000 assistiti che dovranno operare la scelta e non tutti inoltreranno la richiesta online, anche per difficoltà di accesso al servizio, per cui ci sarà sicuramente la corsa agli sportelli. Tra i problemi attuali c'è soprattutto la carenza di personale di studio, di infermieri, in affiancamento ai medici di base che non riescono a liberarsi dalle incombenze burocratiche, perdendo tempo prezioso da dedicare ai pazienti. La necessità del momento sarebbe quella di dotare la medicina generale di tutte le necessarie apparecchiature per la diagnostica di primo livello per potenziare l'offerta di un sistema di cure equo e capillare per tutti i cittadini, contribuendo ad alleggerire il carico di lavoro degli ospedali cittadini. Gli obiettivi che si intende perseguire con l'introduzione delle Aft (aggregazioni funzionali territoriali) vanno proprio in quella direzione. Infatti, sono costituite da raggruppamenti di medici di base che operano in uno stesso ambulatorio e che riescono a garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana la tutela dei pazienti che fanno riferimento a quei medici. L'idea è quella di indirizzare la medicina territoriale del futuro verso la cura degli assistiti nel corso di tutta la loro vita, prima che si sviluppino le cronicità da tenere sotto osservazione per l'intero ciclo di vita. Quindi migliore assistenza e migliore qualità della vita ma anche un risparmio per quanto riguarda l'incidenza delle cure ospedaliere.