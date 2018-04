Domenica 29 Aprile 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2018 11:50

Si aggiravano furtivamente nel centro urbano di Melizzano, nel Sannio, a bordo di una Lancia Lybra, al cui interno trasportavano arnesi per lo scasso e calze di nylon utilizzate per il travisamento e per questi motivi quattro cittadini di nazionalità romena sono stati intercettati e bloccati dagli uomini del commissariato di polizia di Telese Terme nel corso di una attività di controllo del territorio per la prevenzione dei furti e delle rapine nelle abitazioni. Dagli accertamenti a carico dei quattro sono emersi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Per i quattro romeni, tutti provenienti da un campo nomadi del Napoletano, è scattato l'allontanamento immediato dalla provincia con notifica della proposta di foglio di via obbligatorio dai comuni della Valle Telesina.