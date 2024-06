Il pubblico ministero ha chiesto due condanne e la prescrizione per un terzo imputato, nell'ambito di un processo per usura ed estorsione. La sentenza è stata rinviata dal collegio giudicante, presieduto da Daniela Fallarino, a un'udienza fissata il 18 luglio. Il processo vede imputati Angelo Viola, 59 anni, per il quale il pm Maria Gabriella Di Lauro ha chiesto una pena di 13 anni, mentre per Fioravante Carapella, 63 anni, è stata chiesta una condanna a dieci anni. Prescrizione, infine, per Nicola Palumbo, al quale è contestato solo il reato di esercizio abusivo dell'attività finanziaria per aver collaborato al recupero del denaro prestato.

Nell'udienza di ieri ha parlato anche l'avvocato Monica del Grosso, che si è costituita parte civile per uno dei due imprenditori destinatari delle richieste di usura. Intervenuto, inoltre, uno dei difensori, Nunzio Gagliotti, che assiste Carapella, mentre l'altro legale Antonio Leone interverrà nell'udienza del 18 luglio prima del verdetto. Il procedimento si sofferma su episodi che risalgono al periodo tra il 2011 e il 2015, quando ci fui anche un'ordinanza di custodia cautelare. Nel mirino degli usurai, secondo l'accusa, due imprenditori costretti a restituire il denaro ricevuto in prestito con tassi da usura. Gli usurai avevano come base operativa il mercato di via Torre della Catena. Avrebbero erogato prestiti con tassi che in alcuni casi raggiungevano il 200%, minacciando le vittime in caso di ritardo dei pagamenti.

Nel frattempo il presidente del Tribunale uscente Marilisa Rinaldi ha firmato un decreto alla luce del quale, dal 9 settembre, il nuovo magistrato delle indagini preliminari (gip) sarà Andrea Loffredo, 55 anni. Sostituirà Vincenzo Landolfi, destinato a giudice dell'esecuzione, incarico prima ricoperto da Michele Monteleone, ora presidente del Tribunale di Vasto. La scelta di Loffredo è avvenuta perché non sono pervenute domande da altri magistrati per il posto di Landolfi.