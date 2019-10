Gli ex lavoratori dei consorzi dei rifiuti hanno occupato pacificamente la sala giunta del Comune di Benevento per rivendicare la priorità circa eventuali assunzioni all'Asia, l'azienda partecipata del Comune che in città si occupa della raccolta dei rifiuti. Gli ex dipendenti dei Consorzi di Bacino sono giunti a Palazzo Mosti, sede del comune, ed hanno occupato la sala giunta chiedendo di parlare con il sindaco Clemente Mastella.

Lunedì 21 Ottobre 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA