Facevano filtrare notizie riservate dalla Procura: quattro condanne e un'assoluzione

Quattro condanne ed un’assoluzione sono state stabilite dal Tribunale nel processo a carico di cinque imputati a vario titolo per un accesso abusivo al sistema informatico della Procura della Repubblica. Le contestazioni erano di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti d’ufficio, che andavano nel periodo compreso da maggio 2016 a febbraio 2017 e reati di competenza della Dda. In particolare le rivelazioni erano avvenute nell’ambito delle indagini che erano in corso per irregolarità presso i centri di accoglienza.



Il collegio giudicante, presidente Sergio Pezza e giudici Francesco Murgo e Salvatore Perrotta, ha condannato ad un anno e dieci mesi e pena sospesa, di Foglianise, all’epoca in servizio presso il Registro generale della Procura; un anno e sei mesi a, di Sant’Agata dei Goti, fondatore del Consorzio Maleventum che gestiva i centri di accoglienza; un anno e quattro mesi, pena sospesa, all’avvocato, beneventano; otto mesi, pena sospesa, a, di Airola in servizio presso il registro generale. Assolto invece, perchè il fatto non sussiste,, beneventano, in servizio presso il Registro generale.