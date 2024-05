Unisannio e Fai, visite guidate all'ecoedificio H-Zeb

Università del Sannio e Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano hanno sottoscritto una convenzione-quadro per promuovere e realizzare iniziative congiunte per diffondere una cultura orientata alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico, del paesaggio e dell’ambiente.

Primo step concreto sabato 18 maggio: in occasione della terza edizione della manifestazione regionale «Giardini Segreti» e nell'ambito della campagna #Faibiodiversità, la Delegazione Fai e il Fai Giovani di Benevento insieme all'ateneo apriranno al pubblico un luogo inusuale e al contempo straordinario: un vero e proprio esempio di casa del futuro, l'edificio residenziale H-Zeb (Hydrogen Zero Emission Building), realizzato da Unisannio, Distretto Stress e Solid Era, in via San Pasquale.

«Continua la collaborazione con il Fai, già avviata nelle "Giornate di Primavera" con l’apertura al pubblico dei nostri luoghi più belli – ha ricordato il rettore Gerardo Canfora -.

Adesso segniamo un ulteriore passo avanti nella nostra missione di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Siamo entusiasti di unire le forze per promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione scientifica in questi settori cruciali».