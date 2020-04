IL BILANCIO

Paolo Bocchino

Una grande, irrefrenabile voglia di normalità. Quella di chi ha ordinato una pizza fumante per riassaporare soprattutto una fetta di ritrovata ordinarietà. E quella dei podisti in mascherina scesi di casa finalmente con in tasca un pezzo di legittimità. I volti di una città che si scopre ebbra di ciò che fino a poche settimane fa avremmo definito banale. E tra quei volti vanno senz'altro annoverati quelli di chi ieri ha potuto nuovamente ascoltare la voce magica dei clienti. La fase 2 di Benevento è simboleggiata dalle decine di chiamate giunte alle pizzerie che hanno optato per la riapertura consentita da ieri anche in Campania. Solo consegne a domicilio, condizione che ha diviso il fronte degli operatori. Maggioritaria la quota di quanti hanno scelto di restare alla finestra in attesa del via libera anche all'asporto previsto dal 4 maggio su scala nazionale, governatore De Luca permettendo. Ma i pochi che hanno preferito anticipare i tempi non se ne sono pentiti. Tuttaltro: decine di ordini in poche ore, con particolare riferimento alle pizzerie. Boom di richieste che in alcuni casi non si è riusciti a evadere per ragioni organizzative o perché la domanda ha esaurito le potenzialità dell'offerta ben prima del rompete le righe fissato alle 23. Il tutto in un giorno della settimana che in condizioni normali coinciderebbe con il turno di chiusura e che invece in tempi di Covid trasforma il lunedì in sabato. Agli entusiasmi di (alcune) pizzerie non hanno corrisposto quelli delle altre tipologie di ristorazione rimaste perlopiù chiuse. Difficile del resto immaginare una carbonara o un filetto consegnati a casa. I pochi temerari che hanno voluto sfidare la sorte sono ricorsi perlopiù alle piattaforme specializzate nel recapito a domicilio. Pressoché assente alla chiamata il comparto bar, con isolatissime eccezioni.

L'ASSESSORE

«Numericamente hanno prevalso le chiusure - dice l'assessore alle Attività produttive Oberdan Picucci - Troppo ampio del resto il malumore di quanti non hanno condiviso le modalità della riapertura decise ai livelli superiori». Malessere che domani troverà una plastica rappresentazione con la consegna simbolica delle chiavi a Palazzo Mosti da parte del collettivo «Emergenza ristorazione» che riunisce decine di operatori beneventani. Solo una delegazione da quattro unità con invito della vigilia a non aggregarsi onde evitare assembramenti. «Non è una protesta nei confronti dell'amministrazione comunale - spiegano i promotori - Al contrario, è una richiesta d'aiuto». Ci si augura che dal primo cittadino Clemente Mastella arrivino nuovi sostegni concreti dopo l'annuncio di sgravi sulla tassa di occupazione suolo pubblico. Non si fa molte illusioni ancora una volta il leader di Confesercenti Gianluca Alviggi: «Dai riscontri in nostro possesso, a usufruire della cosiddetta riapertura sono state non più di 15 attività su 100 del comparto. Se quelli che hanno lavorato sono stati premiati dalla risposta del pubblico non può che farci contenti. Ma starei attento a cantare vittoria. Nei giorni scorsi abbiamo raccolto opinioni di esercenti tra i più navigati della città che mettevano nel conto un iniziale boom di richieste destinato a scemare». Segnali di vivacità anche da via Moro, storica meta di podisti e passeggiatori, dove in particolare all'imbrunire si sono infittite le presenze. Materia per la polizia municipale che ha vigilato anche sul rispetto delle prescrizioni a carico delle attività commerciali.

IL DEPUTATO

Buone notizie per le imprese nelle parole del deputato M5S Pasquale Maglione: «I dati relativi alla erogazione delle risorse previste nel decreto Liquidità forniscono un bilancio positivo. In provincia in totale sono stati autorizzati prestiti per 7.752.300 euro. Sono state accettate domande per 781.900 euro per 35 aziende nell'ambito della misura fino ai 25mila euro e autorizzati 6.970.400 euro per 58 aziende su altre linee di finanziamento».

IL PRESSING

Confcommercio va in pressing sulla Camera di Commercio: «Si convochi ad horas il Consiglio camerale - chiede il presidente Nicola Romano in una nota inoltrata ai vertici dell'ente, al prefetto e ai sindaci sanniti - affinché deliberi uno stanziamento tra 500 e 1.500 euro per impresa anche per contribuire ai costi legati a sanificazione e norme sanitarie per il personale. Sarebbe una boccata d'ossigeno che dimostrerebbe che la Camera di commercio effettivamente esiste».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

