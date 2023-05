Benevento, Federconsumatori: «Apertura dall'Asl sull'esenzione ticket»

«Oggi la Federconsumatori di Benevento ha avuto un incontro con il direttore amministrativo dell'Asl, dopo la richiesta del 22 maggio scorso, per discutere delle varie problematiche che si stavano creando riguardo l'esenzione ticket, in quanto tutti i Distretti assistenziali sanitari di Benevento e provincia, attuano procedure non conformi alla delibera della Giunta regionale n. 191 del 19 aprile 2023». Esordisce così, in una nota, il presidente di Federconsumatori Benevento, Antonio Barletta. Che aggiunge: «L'incontro richiesto dalla Federconsumatori era finalizzato a mettere fine alla problematica, che ha avuto un'enorme ricaduta sui cittadini».

Come sottolineano dalla stessa Federconsumatori, al termine del confronto c'è stata l'apertura dell'Asl, che ha definito le linee guida così come sancite dall'ultima delibera regionale. «L'Asl di Benevento, quindi, si è impegnata a ottemperare, in tempi rapidi, all'attuazione delle nuove disposizioni, inviando una raccomandata di notifica ai cittadini e di sbloccare l'esenzione.

In particolare nei 120 giorni dalla notifica si ha la possibilità di reclamare o fare richiesta di rateizzazione, sopra i 200 euro, in 12 rate per il recupero del ticket». Concordata anche la necessità chiedere di attivare e pubblicizzare un apposito indirizzo di posta elettronica, oltre a un ufficio preposto con orari e giorni stabiliti per tutti i Distretti.

«La Federconsumatori di Benevento ha raggiunto un ulteriore traguardo salvaguardando attentamente le problematiche che colpiscono soprattutto le fasce più deboli», ha concluso Barletta.