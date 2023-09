Anche se è arrivato solo ieri, domenica a Torre del Greco toccherà ad Alexis Ferrante guidare l'attacco del Benevento. Alessandro Marotta è difatti squalificato per l'ammonizione ricevuta il 23 aprile scorso con la maglia della Viterbese contro la Virtus Francavilla, costatagli una giornata di stop. Che avrebbe dovuto scontare ai playout, se solo il Collegio di Garanzia del Coni avesse restituito i due punti sottratti alla stessa Viterbese qualche mese prima per i contributi Inps non pagati. E invece, dopo la conferma della sentenza, per il club laziale si materializzò le spettro della retrocessione diretta. Pertanto, senza Marotta, in avanti Andreoletti avrà a disposizione solo il nuovo arrivato Ferrante e il giovane Sorrentino, per cui è plausibile che in campo andrà proprio l'argentino in virtù della maggiore esperienza e del fatto che con la Ternana ha fatto tutto il ritiro e già giocato sia in Coppa che nel campionato cadetto nella stagione corrente.

APPROFONDIMENTI Benevento, turnover in attacco: Moncini al Brescia, arriva Ferrante Benevento, colpo in attacco ecco Ferrante: Moncini al Brescia Casertana in C, ora tutto sul mercato: sfuma l'acquisto di Ferrante

Sono state intanto rinviate le prime due gare della Casertana, fresca di ripescaggio in C, per consentire ai «falchetti» (che hanno proposto istanza di rinvio, accolta dalla Lega Pro) di completare mercato e preparazione: avranno difatti una settimana in più per le compravendite rispetto alle altre società, per le quali il gong risuonerà questa sera alle 20. I rossoblù esordiranno quindi in campionato proprio nel derby contro il Benevento allo stadio «Pinto» domenica 17 settembre, alle 20.45.

Intanto da Milano giornata di sostanziale stallo e, quindi, tutto si deciderà nelle ultime 24 ore. L'incontro tra Carli e il diesse della Reggiana Goretti ha avuto esito interlocutorio. La proposta del club emiliano per Tello è stata di 300mila euro, che però non ha entusiasmato il Benevento. I giallorossi, pur avendo abbassato le pretese, sarebbero disposti a chiudere a 500mila, ma non per una cifra inferiore. Si continua a trattare e può essere che la notte porti consiglio da ambo le parti e si riesca a trovare un compromesso. Diversamente, il colombiano, che non ha mai nascosto la volontà di andar via (come altri compagni d'altronde) resterà almeno fino a gennaio. Tutto in stand by per Acampora, per il quale non ci sono proposte concrete. C'è stata un timida richiesta di informazioni da parte del Brescia con il procuratore, ma nulla più. Il Benevento finora non è stato affatto contattato. In entrata si farà qualche operazione soltanto se uscirà qualcuno. E difatti Marcello Carli si è già cautelato con l'ipotetica alternativa nel caso in cui dovesse uscire uno tra Tello e Acampora. Il direttore tecnico è pronto a prendere una mezzala che può essere il classe 2001 Pierluigi Simonetti dell'Ancona, scuola Roma, 35 presenze (più 3 nei playoff) e 5 reti lo scorso anno con i dorici. Simonetti può agire all'occorrenza anche da vertice basso o da trequartista. Non sono emerse altre novità importanti. C'è stata una richiesta del Sudtirol per El Kaouakibi, prontamente rispedita al mittente mentre l'agente di Masciangelo continua a parlare con il Lecco ma finora non si è arrivati ad una conclusione.

Nel frattempo il giovane Lorenzo Carfora è stata convocato in nazionale Under 18 per le due amichevoli in programma con Serbia e Olanda. Tutte e due le gare in questione si disputeranno al Centro di preparazione Olimpica di Tirrenia giovedì 7 settembre alle 16.30 e domenica 10 settembre sempre alle 16.30. Il Benevento sarà impegnato il giorno successivo nell'esordio casalingo con la Virtus Francavilla, per cui Carfora potrebbe arrivare soltanto qualche ora prima della partita.

Riattivata, infine, la prevendita per la trasferta di Torre del Greco: i tagliandi venduti alle 19 di ieri sono 270, mentre la disponibilità è calata da 800 a 310 (ne restano a disposizione solo 40) come da determinazioni del Gos riunito ieri mattina presso il Commissariato di polizia a Torre del Greco.