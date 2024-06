L'Arma dei carabinieri ha celebrato questa mattina il 210° anniversario dalla fondazione del corpo. Nel corso della cerimonia, il comandante provinciale Enrico Calandro ha tirato un bilancio delle attività svolte nel 2023 dalla 35 stazioni diramate sul territorio e i carabinieri forestali.

«Sebbene dopo lo strascico positivo post-pandemico nel 2023 i furti sono aumentati del 6% - ha spiegato Calandro - nella nostra provincia registriamo un’incidenza di 664 furti ogni 100.000 abitanti a fronte dei 1.735 a livello nazionale e dei 1.751 a livello regionale: meno della metà. I servizi di controllo del territorio svolti dai Nuclei radiomobili e dalle stazioni hanno fatto registrare anche nel 2023 un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Le pattuglie dell’arma hanno controllato circa 123.000 persone e 90.000 veicoli, con un quotidiano impegno finalizzato a garantire prossimità e sicurezza ai cittadini sanniti, dal capoluogo al comune più piccolo e isolato della provincia.

Il dispositivo territoriale è stato anche integrato dall’impiego delle SOS, le Squadre di intervento operativo del 10° Reggimento Campania, disposto nei mesi scorsi dal comando generale, in linea con le analisi formulate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un impiego ad alto impatto, che ha consentito di ridurre drasticamente i furti in abitazione che hanno caratterizzato negativamente i primi mesi dell’anno nella valle Caudina».

«Per quanto riguarda le truffe - ha continuato poi il comandante -, nel 2023 si registra un calo del 2%, mentre le persone denunciate per tali reati sono circa 200. Del tutto esigue e di lieve entità sono, invece, le rapine nella nostra provincia. Si tratta quasi esclusivamente di rapine commesse sulla pubblica via, come quelle avvenute nei primi mesi dell’anno a Telese Terme, Montesarchio e Benevento, i cui autori sono stati prontamente individuati a seguito di attività investigative dei carabinieri e sottoposti a misure cautelari.

Complessivamente, i reparti dell’arma territoriale hanno perseguito il 77% dei reati denunciati in tutta la provincia, deferendo all’autorità giudiziaria oltre 1.500 persone in stato di libertà e 200 in stato di arresto, tra cui figurano anche 4 presunti autori di un grave episodio di tortura, sequestro di persona e rapina ai danni di alcuni giovani, nonché numerosi soggetti ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza di genere».

Infine, il colonnello Calandro ha evidenziato l’importanza della sinergia istituzionale «elemento procedurale imprescindibile per soddisfare in maniera concreta ed efficace le esigenze della collettività. Un particolare ringraziamento ai sindaci dei Comuni, con i quali i comandanti di stazione dialogano quotidianamente».