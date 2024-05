Benevento, Festa dell'ambiente in villa comunale: la carica dei 1.200 tra premi e sorrisi

Benevento celebra la terza edizione della «Festa dell'Ambiente», manifestazione organizzata dalla municipalizzata per la gestione dei rifiuti Asia, in partnership con il Comune di Benevento. Nella Villa comunale, oltre 1.200 alunni delle scuole di ogni ordine e grado del capoluogo hanno omaggiato la giornata mondiale dedicata alla protezione dell'ecosistema naturale, partecipando attivamente ai progetti proposti dall'azienda di via delle Puglie volti a sensibilizzare bambini e adolescenti all'educazione ambientale. «Questa manifestazione - spiega l'amministratore unico di Asia, Donato Madaro - sintetizza le varie attività di comunicazione intraprese dalla nostra azienda e finalizzate alla sostenibilità ambientale. Confrontandoci con i vari stakeholder, presentiamo i risultati dei vari progetti targati Asia, dal “Mangiaplastica” all’implementazione della tariffa Tarip». Allestiti speciali percorsi ludico-didattici per le tante scolaresche arrivate nel polmone verde cittadino, in quello che è stato denominato il «Tour della sostenibilità», suddiviso in sei tappe dedicate alle varie frazioni di rifiuto e all'acqua, grazie alla collaborazione con Gesesa. I piccoli ospiti, inoltre, hanno potuto cimentarsi in attività sportive allestite dal Coni in collaborazione con Accademia Olimpica di scherma, Miwa Cestistica Benevento, Benevento calcio a 5 e Us Rugby Benevento.

«L'amministrazione comunale - spiega l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa – vuole proseguire il suo cammino insieme alle associazioni, alle scuole e ai cittadini per far capire l'importanza della tutela ambientale».

Premiati anche i 9 istituti che hanno partecipato al cartellone «AsiaEducational», il percorso digitale sulla sensibilizzazione ai temi ambientali, oltre ai partner del progetto «Mangiaplatica», coloro che hanno adottato aiuole pubbliche in città, il comitato «La Voce delle donne» per l'impegno profuso a sostegno dell'ambiente in contrada Pantano, e Luigi Ciampo, che è stato il primo cittadino ad effettuare il bollino blu alla caldaia. La festa è stata accompagnata dai brani eseguiti dagli alunni del professor Luigi Giova dell'istituto «De La Salle».

I premi, dei fiori in carta riciclata, sono stati realizzati dai bambini dell'associazione «Insieme per».