A Benevento festival, location e sopratutto misure anti-Covid

Spettacoli, sicurezza, contenimento pandemia. Tre obiettivi da far coincidere per il festival «Città Spettacolo» al via martedì. Per farlo si susseguono riunioni e vengono emanate ordinanze. Ieri mattina in Questura si è svolto un tavolo tecnico con collegamento in videoconferenza di rappresentanti delle forze dell'ordine e gli organizzatori del festival, tra cui il direttore Renato Giordano. A coordinare l'incontro il vice questore vicario...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati