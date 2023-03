Benevento, raduno dei collezionisti di figurine Panini in arrivo

Una nuova tappa dedicata al mondo dei collezionisti delle storiche figurine Panini. Una passione che si prepara a contagiare anche Benevento, dove è attiva l'assocazione "Figurine che passione", che scende in campo con l'evento in programma domenica 26, presso il centro commerciale Buonvento, in contrada San Vito. Una nuova tappa, dunque, che arricchisce il lungo percorso di inziative messe in campo dal gruppo di appassionati del Sannio.

L'evento, in programma a partire dalle 10 e fino alle 20, consentirà a quanti decideranno di partecipare di vivere una intera giornata praticamente adatta a tutte le età. Un modo in più per socializzare ma soprattutto per intensificare la ricerca delle figurine mancanti. Un evento alla portata anche dei semplici appassionati, che potranno ammirare album e figurine storiche e che potranno fare un salto indietro nel tempo, ascoltando storie e aneddoti sul magico mondo delle figurine raccontati dal collezionista Ezio Colella, il quale sarà presente all'evento.