La strada del cinema si apre anche a Benevento. È stata presentato ieri mattina, presso la struttura di "Un mondo a colori" in via Napoli, il progetto della "Benevento Film Academy" che avrà sede nella medesima struttura. La scuola, che sarà diretta dal regista irpino Modestino Di Nenna, avrà la finalità di accompagnare gli allievi in un percorso di crescita personale e professionale, grazie a un piano didattico teorico-pratico studiato per preparare efficacemente al mondo del lavoro gli aspiranti artisti del cinema. Inoltre, durante l'anno accademico, sarà attiva, un'iniziativa che comprende workshop, con particolare focus sulle tecniche di recitazione. Gli allievi avranno così modo di interfacciarsi con importanti professionisti del cinema.

Il percorso formativo sarà caratterizzato da attività cinematografiche pratiche e lezioni teoriche. Le lezioni di stampo teorico-pratico, utili al completamento della formazione annuale, termineranno con la realizzazione di un cortometraggio di fine corso. I corsi saranno aperti ad aspiranti attori ed attrici di età compresa tra i 10 e i 75 anni. Il corso di recitazione comprenderà lo studio della dizione, dell'educazione della voce, del movimento del corso e un lavoro sulla sfera emozionale e recitativa. La teoria sarà supportata da una parte pratica di set che prevederà esercitazioni didattiche. Il corso di sceneggiatura e regia si baserà sulla comprensione della struttura filmica, passando dall'ideazione della sceneggiatura alla realizzazione visiva delle scene.

Mercoledì 1 marzo si terrà la prima lezione conoscitiva, totalmente gratuita, presso la struttura di "Un mondo a colori". «Il progetto ha la finalità di formare attori da impiegare nei nostri film ha detto il regista Di Nenna -. I partecipanti all'accademia studieranno tutte le discipline del cinema. Il focus sarà sulla recitazione cinematografica con l'attore napoletano Antonio Fiorillo, ma ci saranno anche altre materie come sceneggiatura, produzione e distribuzione. I corsisti dovranno conoscere tutte le maestranze del cinema, quando si va su un set l'attore deve sapersi rapportare con tutte le varie figure. Abbiamo scelto la città di Benevento, che si aggiunge alle sedi di Avellino e Salerno, perché vogliamo girare opere filmiche nei nostri territori che sono scenicamente bellissimi. Le operazioni di film commission possono incrementare il turismo e valorizzare i territori. Qui, nella sede della scuola, l'obiettivo sarà progettare un'opera filmica con location la città di Benevento e la provincia. C'è bisogno di valorizzare anche l'entroterra e non solo le zone già turistiche».

Il progetto è arricchito dalla presenza dell'attore partenopeo Antonio Fiorillo: «Abbiamo lo strumento dei social per portare il nostro lavoro in giro per il mondo. Ai ragazzi dico che fare esperienza è importante. Bisogna prima avere il contatto con il pubblico e capire cosa il pubblico desidera ha spiegato Fiorillo -. Si può iniziare anche organizzando feste, facendo animazione e facendo le figurazioni sui set. Così si capisce il mondo del set. Per fare questo lavoro ci vuole talento, che non si nasconde mai, la fortuna, che nella vita serve sempre, e soprattutto la formazione. Bisogna essere competitivi. Una volta bastava la formazione universitaria, adesso per fare questo lavoro, che è diffusissimo nella zona campana dove si stanno girando varie produzioni per valorizzare le bellezze del nostro territorio. Il mondo del cinema si sta spostando sempre di più da Roma verso le nostre zone. Oltre a questo è importante per tutti studiare, sia tramite i testi sia in maniera pratica».