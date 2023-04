Miceli: «Piano Periferie, la città rischia il flop»

Il Piano Periferie rischia di diventare un'occasione persa per il Comune di Benevento. Lo dichiara Angelo Miceli, capogruppo di “Città Aperta” a palazzo Mosti, che a sostegno della sua tesi adduce anche la difficoltà a impegnare e spendere la cospicue risorse in campo: 26.582.202 euro per i 17 progetti che compongono il pacchetto.

«Nell'ultima relazione semestrale di monitoraggio sul programma “La Città di tutti, la città per tutti” inviata il 31 gennaio scorso dal Comune di Benevento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - scrive il consigliere -, si legge che “Il totale degli impegni assunti e liquidati ad oggi, ammontano a 2.767.432 euro di cui 164.572 per il 2020, 2.435.616 per il 2021 e 331.815 per il primo semestre 2022”. Siamo cioè fermi al palo! Raggiungiamo una modestissima quota, all'incirca il 10% del totale preventivato a distanza di oltre 4 anni dalla prima convenzione del 2018!».

«A questo va aggiunto - evidenzia ancora Miceli - che come da cronoprogramma allegato all'ultima relazione semestrale, il Comune continua a spostare sempre più in là la realizzazione di ben oltre metà degli interventi (ad oggi siamo arrivati a prefigurare la metà dell'anno 2024 quale linea di confine), quasi a dimostrazione di una pervicace determinazione a lanciare il cuore oltre l'ostacolo». Infine un lungo excursus sulla vicenda dell'intervento per l'area piazza Risorgimento-area ex collegio De La Salle e l'esternazione del timore che, in caso di revoca dei fondi, «al danno possa aggiungersi la beffa».