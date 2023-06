Benevento, l'allarme dell'Ekoclub: «Fontana della stazione ferma, va aggiustata»

Dopo gli interventi di Ekoclub sui «fiumi abbandonati» a Benevento, stavolta nel mirino dell'associazione è finita la fontana del piazzale antistante la stazione. A scendere in campo, in una nota, il presidente provinciale di Ekoclub Luigi La Monaca, denunciando appunto il mancato funzionamento della fontana.

«La fontana che fa bella mostra di sè davanti alla stazione centrale - scrive il leader provinciale Ekoclub - in piazza Colonna, durante tutto il periodo invernale, ha funzionato in modo perfetto.

Molte persone che abitano in quella zona, si erano stupite dell’efficienza della fontana. Ora che è giunta la stagione calda, ironia della sorte, la fontana è ferma da oltre un mese. Ci chiediamo come mai questa lunga interruzione, soprattutto ora che un po’ di frescura farebbe piacere a tutti i passeggeri e i viandanti. Non pensiamo - conclude - che il Comune di Benevento non abbia le possibilità per aggiustare la fontana, Benevento ha avuto un grande successo nel Pnrr, non vorrà certo perdersi in un bicchiere d’acqua».