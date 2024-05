Alta capacità e digitale, la “benedizione” di Accrocca

Una speranza per le aree interne dal quinto Forum promosso dall’Arcidiocesi di Benevento. «Alta velocità – Partire, tornare…forse restare», questo il titolo del consesso riunito dall’arcivescovo Felice Accrocca ieri e oggi presso il centro «La Pace». «Quest’anno - ha spiegato Accrocca - punteremo sulla velocità, su alta capacità ferroviaria, quindi stradale e digitale. Sono due velocità essenziali per il nostro territorio. Questo rimane isolato, anche a causa di scelte consolidate nel tempo e ciò comporta un lento declino che, se non riusciamo a collegare il territorio al resto della nazione e ai movimenti in atto, rischia di condurci alla sua morte».

Per il presule «riflettere su questo tema è fondamentale, ed è inoltre necessario «sviluppare progetti globali a lungo termine per rilanciare il territorio, sfruttando le sue immense potenzialità ambientali, storico-artistiche ed enogastronomiche, che però non riescono a esprimersi in maniera adeguata.

Stiamo investendo sui giovani per sviluppare in loro una sensibilità critica e la capacità di progettare».

E i giovani sono stati tra i protagonisti del dibattito. Circa 170 ragazzi provenienti da 4 istituti superiori della città e della provincia che porteranno a casa la possibilità di partecipare a dei workshop sui cantieri dell’alta capacità, per toccare con mano i progressi dell’infrastruttura.