Forum giovani, il Pd: «Subito nuove elezioni»

Le dimissioni in blocco e il conseguente scioglimento del Forum dei giovani di Benevento «colpiscono perché, al netto degli impegni che i ragazzi mettono alla base della propria decisione di lasciare, appare una sconfitta per le politiche giovanili in città perdere un presidio di discussione e che dovrebbe accorpare le istanze del mondo giovanile».

Lo sostiene il gruppo consiliare del Pd a palazzo Mosti aggiungendo: «Si tratta di un mondo giovanile che chi oggi fa politica ha frequentato o conosce bene: è comune il trend che vede i ragazzi dover porre fine al proprio impegno in concomitanza con le prime esperienze lavorative o formative, ahinoi sempre più spesso lontane da Benevento e dal Sud, ma questo ha sempre fatto il paio con un ricambio naturale.

Le dimissioni in blocco e il conseguente scioglimento invece appaiono quasi come un segnale scoraggiante: una volontà massiccia dei ragazzi di prendere le distanze dalla politica».

L'auspicio dei consiglieri democrat è che «l'amministrazione provveda, in un momento in cui le distanze tra giovani e politica sono già siderali, a sanare questa vacatio, convocando al più presto nuove elezioni, e che il nuovo forum sia formato da ragazzi spinti dall'entusiasmo di fornire le proprie idee, la propria voce, il loro entusiasmo a Benevento, tenendo da parte “contaminazioni” politiche di qualunque tipo».