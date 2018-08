CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Agosto 2018, 10:24

Un'intera comunità prega per Francesco, il sedicenne coinvolto lunedì sera in un incidente lungo la circonvallazione. Il giovane è ricoverato in coma all'ospedale Rummo. Infatti, dopo aver subito un delicato intervento di splenectomia, l'asportazione della milza, è il forte trauma cranico con estesa emorragia celebrale a destare maggiori preoccupazioni e a far persistere lo stato di coma e, quindi, la prognosi riservata. In paese, e non solo, sono ore di preghiera e apprensione quelle vissute dai familiari del giovane e dall'intera comunità che ieri pomeriggio ha gremito la chiesa madre raccogliendosi in preghiera per Francesco. Toccanti le parole di don Gianluca Spagnuolo, il parroco, il quale si è commosso nel vedere tutta la comunità raccogliersi per affidare alla supplica divina le sorti e la guarigione del ragazzo. In questi giorni l'intero paese festeggia il santo patrono, ma molti eventi del «Forum dei Giovani» e di altre associazioni sono stati annullati in segno di rispetto per il sedicenne che da lunedì sera lotta per la vita nel reparto di terapia intensiva del nosocomio beneventano.