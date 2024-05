Benevento, i funerali del piccolo Emanuele: «Vivrai in eterno»

Benevento dà l’ultimo abbraccio al piccolo Emanuele Di Gioia, scomparso improvvisamente all’età di 13 anni a causa di un arresto cardiaco domenica pomeriggio, nonostante i tentativi disperati di rianimazione compiuti per oltre due ore dai medici del Pronto soccorso del «San Pio» di Benevento. Oggi pomeriggio l'ultimo "viaggio" dello studente che frequentava l'istituto comprensivo «Moscati».

In centinaia hanno voluto abbracciare per l'ultima volta il giovane beneventano, facendo sentire la propria vicinanza alla famiglia del ragazzo. «Questo è uno dei momenti in cui trovare le parole giuste è difficile perchè ci troviamo di fronte ad una realtà che ci fa soffrire. Come possiamo non essere turbati e addolorati in questo momento straziante» sottolinea nella sua omelia il parroco di Santa Maria di Costantinopoli, don Pompilio Cristino.

«Eri un ragazzo timido, educato e amante della vita - il ricordo di una professoressa della Moscati - Eri felice e spensierato venerdì in gita scolastica a Roma, contento di aver passato insieme a noi e ai tuoi compagni quella giornata.

Ora mi sembra tutto inaccetabile».

Al termine della funzione religiosa, il feretro bianco del piccolo Emanuele è stato accolto da un lungo applauso e dal composto lancio di palloncini bianchi.