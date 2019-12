C’è tutto lo sconforto per il furto subito ma anche la volontà di tutelare la propria famiglia nelle parole di Carmine Ruggiero, il titolare del bar «Happy Days» di Bucciano preso di mira dai ladri nella notte tra martedì e mercoledì. «Cederò l’attività, è una decisione che ho ormai preso anche se in un momento di sconforto», dice all’indomani del raid. «Non c’è mai fine. Ormai vivo una situazione di perenne sconforto. Ho sempre lottato nella legalità ed ho sempre creduto nella giustizia e devo dire in tutta sincerità che ho ricevuto la giusta protezione. Ma nonostante ciò questo nuovo episodio criminoso mi ha spinto nello sconforto più assoluto. Cosa che mi ha convinto ancora di più a lasciare con grande dolore questa attività che ho creato con tanti sacrifici e amore». © RIPRODUZIONE RISERVATA