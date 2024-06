Un colpo organizzato nei minimi particolari ha fruttato ai malviventi un bottino di oltre 30mila euro. Preso di mira nella notte in città alla via Nenni il supermercato “Rossotono”, ex Carrefour. Il raid ha visto all'opera, poco dopo le 3, cinque malviventi con visi coperti e muniti di guanti per evitare di lasciare impronte. Il supermercato è dotato di un impianto di videosorveglianza e di un sistema di allarme collegato con una struttura ubicata fuori provincia, ma qualcosa non ha funzionato in modo tempestivo ed ora questo elemento lo stanno accertando i carabinieri.

Infatti quando è scattato l'allarme e sul posto sono giunti carabinieri ed addetti di un istituto di vigilanza i malviventi avevano fatto già perdere le tracce. Pertanto per ricostruire l'accaduto ora ci sono solo le immagini delle telecamere che hanno ripreso le varie fasi del colpo. Il comando, dopo aver forzato la sbarra di accesso al parcheggio antistante il supermercato, sono giunti a bordo di una station wagon, ed hanno letteralmente smontato una delle porte in vetro del supermercato, quella ubicata vicino al box dove prendono posto i dirigenti, che è accanto alle altre casse. Qui è appunto collocata una cassaforte in cui vengono inseriti a fine giornata gli incassi, che solo in secondo momento vengono versati negli istituti di credito.

Una volta all'interno i malviventi con leve ed altri attrezzi hanno divelto la cassaforte dal pavimento. Un'operazione che ha richiesto del tempo, ma i malviventi sono riusciti alla fine ad impadronirsi del forziere, caricarlo sull'auto e dileguarsi, evidentemente consapevoli che occorreva del tempo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I ladri verosimilmente avevano anche previsto che nella notte dopo la domenica, la somma di denaro inserita nella cassaforte in serata alle 22, quando il supermercato aveva chiuso i battenti, fosse particolarmente consistente. Gli inquirenti stanno anche soffermando la loro attenzione sulle immagini registrate dalle telecamere nei giorni precedenti il colpo nella convinzione che qualcuno dei malviventi possa aver fatto un sopralluogo a viso scoperto. E tenuto conto che ad operare sono stati senza dubbio degli esperti, i cui visi sono inseriti nelle banche dati, potrebbe essere riconosciuto. Chiaramente attenzione concentrata sui malavitosi provenienti da province limitrofe, non ritenendo probabile che la mala locale possa mettere a segno questi raid.