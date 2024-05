Benevento, «denunciò false minacce»: chiesto il rinvio a giudizio per Galdiero

Diverse volte aveva denunciato di essere stata destinataria di minacce. Ora la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Rosita Galdiero, 47 anni, beneventana, già segretaria della Cgil sannita e da alcuni anni dirigente nazionale della Fiom Cgil a Roma. I magistrati romani ritengono che ha denunciato il falso circa il recapito di una lettera di minacce con proiettile inesploso, recapitati preso la sede del sindacato a Roma e a casa. Il reato è addebitato anche a Fulvio Piccirilli, 52 anni, di Firenze, che svolgeva le mansioni di autista della sindacalista.

L'udienza sulla richiesta di rinvio a giudizio è fissata per il 2 luglio al tribunale di Roma.

Le indagini erano state svolte inizialmente dalla Digos sannita. Gli atti poi dalla Digos e dalla Procura di Benevento sono stati inviati a Roma. Gli episodi risalgono dal 9 al 13 giugno del 2022. Oltre al reato di falso, per la sindacalista e il suo autista c'è una presunta truffa perchè il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Roma aveva disposto per i due la scorta.