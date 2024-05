«Melo Annurca 2.0», il Galilei vola in finale

Il liceo scientifico opzione scienze applicate del «Galilei» di Benevento è tra gli 8 istituti finalisti che si contenderanno il 23 maggio, presso le «Officine Grandi Riparazioni» di Torino, la vittoria dell’ottava edizione del concorso nazionale «Mad for Science», promosso dalla Fondazione Diasorin.

L'affermazione è stata resa possibile dal progetto «Melo Annurca 2.0» che evidenzia le competenze raggiunte in materia di biotecnologie verdi ed in particolare di cisgenesi.

Le scuole in gara hanno messo a punto 5 esperienze didattiche innovative e coerenti con il tema proposto per dimostrare come le biotecnologie possano essere esplorate anche nel contesto di un laboratorio scolastico su un tema sempre più attuale come quello della salute delle persone e del Pianeta.

Gli studenti sanniti dovranno confrontarsi con i colleghi di Caivano, Vetralla, Olgiate Comasco, Chivasso, Maglie, Montevarchi e Mirano. Nel corso della challenge verranno premiati i 3 progetti più meritevoli con l’implementazione di laboratori scolastici (sia strumentazioni che arredi e materiali di consumo). Agli altri team arrivati in finale andrà un premio dal valore di 10.000 euro

Gli studenti impegnati nella sfida sono Alessandro Battiloro e Concetta De Cicco della 4D e Luigi Iorizzo, Francesco Formichella e Niccolò Del Sorbo della 3F, guidati dalle docenti Maria Concetta Nicoletti ed Elvira Donazzoli.