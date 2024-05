Lavori sulla rete idrica, martedì disagi per i residenti di alcune vie del rione Libertà a Benevento. Gesesa, la partecipata che gestisce il servizio idrico in città, ha infatti reso noto che a causa di lavori sulla rete idrica, si potranno verificare disservizi nell’erogazione quali bassa pressione e/o mancanza acqua dalle 14 alle 16 del 28 maggio.

APPROFONDIMENTI Sant'Agata de' Goti, servizio idrico sospeso per la manutenzione della rete Sannio, zootecnia e agricoltura in difficoltà: adesso nuove sorgenti Napoli, l'incontro con l'Ente idrico campano: i lavori contro lo spreco dell'acqua

La mappa include via Luigi Piccinato,via Venezia, piazzale Martiri delle Foibe, piazzale Matteo Renato Dionisi, una parte di via Napoli (lato San Modesto), via Giovanni Capasso Torre, via Milano, via Bari, via Gennaro De Rienzo, via Salerno, via Bologna, piazza San Modesto, via Cesare Battisti, via Torino, via Palermo, via Ferdinando Gregorovius, via Teodoro Mommsen, via Anna Severino , via Raoul Follerau e via Giuseppe Maria Galanti. Per segnalare emergenze e guasti è attivo il numero verde gratuito, sia da telefono fisso che da cellulare, 800 51 17 17.