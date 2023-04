Gesesa, rione Ferrovia a Benevento senza acqua mercoledì 19 aprile

Disservizi nel servizio idrico sono previsti mercoledì 19 aprile, a causa di alcuni lavori di manutenzione straordinaria necessari da parte di Gesesa a Benevento. La scoietà comunica che è prevista la sospensione dell'erogazione idrica dalle 22 di mercoledì 19 alle 2 di giovedì 20 aprile nelle seguenti zone: via Grimoaldo Re, piazza Leonida Bissolati (da distributore carburante a civico 18), viale Principe di Napoli (lato dispari da civico 1 a civico 193), piazza Vittoria Colonna (da civico 2 a civico 8 stabile “Strega Alberti”), via Cosimo Nuzzolo, via Traiano Boccalini, via San Giovanni di Dio, via Romoaldo II, via Fatebenefratelli, via Giovanni della Casa, via Vittorio Veneto, via Trieste e Trento, via Adelperga, piazza Mario Mazzeo, via Armando Diaz, via Isonzo, via Adua, via Giovanni de Longis, via Paolo Diacono e via Piave.

Per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800511717, gratuito sia da telefono fisso che da mobile. Inoltre è possibile segnalare guasti anche attraverso l’App My Gesesa scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone.