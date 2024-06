Benevento, «Perseguita e aggredisce la ex»: scattano i domiciliari per un 19enne

Ieri, gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato un diciannovenne di Benevento per atti persecutori e lesioni nei confronti dell'ex compagna, di appena diciotto anni. La misura è scattata in seguito all'analisi dei file multimediali presenti nel cellulare della vittima, «dai quali è emerso in maniera inequivoca la condotta persecutoria del giovane, il quale, peraltro, dopo aver in più occasioni minacciato la donna e i suoi familiari, ha effettivamente portato a compimento i propri propositi illeciti, aggredendo fisicamente la ragazza nella serata del 4 giugno e cagionandole lesioni giudicate guaribili in venti giorni». Inoltre, le gravi condotte sarebbero emerse anche nel corso dell'audizione di testimoni e sulla base della documentazione medica presentata dalla vittima, «costretta a mutare le proprie quotidiane abitudini di vita a causa dell'ansia e del turbamento provocatole dall'aggressore». Il diciannovenne, come disposto dal pm di turno, è stato dunque accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.

Si tratta di una delle prime applicazioni della legge 168 del 2023, che ha introdotto la facoltà di arresto in flagranza differita anche per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.