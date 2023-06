Dal 27 giugno al primo luglio è stato proclamato da svariate associazioni professionali uno sciopero da tutte le attività dei magistrati onorari, giudici onorari del tribunale, vice procuratori onorari e giudici di pace. Nel Sannio i giudici e vice procuratori onorari che svolgono il loro lavoro presso la Procura della Repubblica sono dodici. A questi si aggiungono un'altra decina di giudici onorari di Tribunale. Il coordinatore sindacale nel Sannio è Pino Finamore che è anche il rappresentante nazionale dell'associazione di categoria «Oumo-Mou» che è tra quelle che ha indetto lo stato d'agitazione. Al momento appare che non vi sarà un blocco totale delle attività non avendo la totalità degli appartenenti alle varie categorie aderito all'astensione. In ogni caso i giudici onorari che prendono parte alle varie udienze in caso di astensione saranno sostituti da magistrati togati per evitare il blocco dei processi.

L'astensione viene motivata con la mancanza di ascolto e di attenzione «anche dell'attuale Governo verso le attese di veder riconosciute e rese effettive le tutele che il legislatore ha già in realtà accordato con la stabilizzazione nelle funzioni onorarie nella legge di bilancio per il 2022. Attese particolarmente sentite soprattutto dai magistrati ordinari in servizio da più tempo». La categoria aveva già scioperato ad aprile per le stesse ragioni. Le associazioni, che lamentavano come 1.600 magistrati ordinari fossero stati stabilizzati, ma subissero «l'insulto di vedersi remunerati con meri acconti per l'attività quotidiana, senza la dovuta posizione previdenziale», ora fanno notare che anche la riforma Cartabia sia stata dichiarata inapplicabile, nella parte in cui riconosce ai magistrati ordinari «stabilizzati» un acconto sui compensi in attesa di chiarimenti. La riforma non chiarisce peraltro in alcun modo la posizione di queste figure di lavoratori, mancando di conformarsi alle direttive europee, compromettendo «non solo la dignità di questi servitori dello Stato, ma anche il decoro e la credibilità delle istituzioni, minando il fondamentale rapporto di fiducia che deve sussistere tra il cittadino e le istituzioni stesse».