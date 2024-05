Benevento, la giunta dà il via libera alla concessione d'uso dello stadio «Vigorito»

La Giunta comunale ha concesso l'ok, in seguito alla richiesta presentata dal Benevento Calcio, alla concessione d'uso dello stadio «Vigorito» e dell'impianto sportivo «Carmelo Imbriani» per la stagione calcistica 2024/2025, al fine di poter procedere all'iscrizione nel campionato di Lega Pro. «Con la delibera odierna - sottolinea in una nota il sindaco della città Clemente Mastella - rispondiamo positivamente all'istanza pervenuta dal Benevento Calcio. Con la società prosegue un'interlocuzione istituzionale corretta, rispettosa dei rispettivi ruoli. Siamo consapevoli del contributo della società nel veicolare l'immagine della città ed è una delle ragioni che sorregge il provvedimento che abbiamo approvato oggi».

Il primo cittadino, inoltre, formula i complimenti «per la qualità della manutenzione garantita dalla società: il terreno di gioco del “Vigorito”, ad esempio, è oggettivamente tra i migliori nei campionati professionistici.

Colgo l'occasione per formulare il mio in bocca al lupo alla squadra impegnata nei playoff per la serie B».