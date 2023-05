Il Tierra Samnium golf club sarà la panacea di tutti i mali o una minaccia epocale per la città? Né l'una, né l'altra, probabilmente. Ma come spesso accade, il dibattito sul megacampo da golf previsto tra Coluonni e Cretarossa polarizza le posizioni, e non solo sul versante politico. Orientamenti diversificati si registrano pure nell'opinione pubblica, basta dare un'occhiata ai social o entrare in un bar per averne riscontro. E anche tra i rappresentanti delle categorie a vario titolo interessate dall'intervento, le visioni sono variegate, con prevalenza dei favorevoli.

Il giro d'orizzonte parte dal mondo di riferimento, lo sport: «La città e il territorio si gioveranno senz'altro della realizzazione di un simile intervento - commenta sicuro il numero uno provinciale del Coni Mario Collarile -. Benevento ha un bisogno estremo di uscire dall'isolamento di fatto nel quale è confinata. Il Sannio è a un bivio: o si attivano nuovi circuiti d'attrazione territoriale, o sarà il declino socio-economico definitivo. Pertanto, un campo da golf dell'importanza di quello proposto in città va accolto come una ottima notizia. Ma dovrà avere un respiro nazionale e internazionale collegandosi ad altri investimenti, come accaduto in Spagna dove c'è stato un vero boom della disciplina. L'impianto darà inoltre la possibilità a quanti a Benevento già praticano questo sport, non molti, di non doversi sobbarcare sempre estenuanti trasferte». Pollice alto anche dal comparto turistico: «Strutture simili rappresentano ovunque una leva di attrazione - dichiara Teresa Romano, presidente della sezione Turismo di Confindustria - soprattutto per un target medio-alto di visitatori. Potremmo definirlo turismo d'elité che può fare numeri importanti se adeguatamente supportato sul territorio da servizi di pari livello e da idonea ricettività. Gli ultimi dati della Federazione italiana golf parlano di 90.200 praticanti nel nostro Paese e di 30 milioni nel mondo, un bacino che è possibile intercettare almeno in parte in quanto si tratta di persone abituate a spostarsi per giocare. Ritengo dunque che si tratti di una prospettiva senz'altro promettente e da incoraggiare».

Ma se dal versante economico si passa a quello ecologico, inizia il controcanto: «Ci sembra semplicemente assurdo sprecare ingentissimi quantitativi d'acqua per un nuovo campo da golf, mentre tutto il mondo si interroga su come fronteggiare la siccità sempre più preoccupante - la bocciatura di Giannicola Seneca, portavoce del comitato sannita Acqua Bene Comune - Studi redatti da organismi autorevoli come l'Ispra del ministero Ambiente evidenziano un assorbimento considerevole e a nostro avviso scellerato della risorsa idrica. Dati alla mano, il campo da golf di Benevento consumerà tanta acqua quanta ne occorre in un anno per un paese come Montesarchio. E certamente non possiamo pensare che la risorsa della diga di Campolattaro sia la risposta a tutto». Qualche perplessità pure dal mondo ambientalista: «Non è possibile dire un sì o un no al campo da golf semplicemente sul titolo dell'intervento - dichiara il presidente provinciale di Legambiente Antonio Basile -. Conoscere quali pratiche saranno adottate in fase di esercizio per il trattamento delle superfici erbose e l'attingimento idrico è determinante ai fini dell'espressione di un giudizio, e questo lo esamineremo quando il progetto entrerà nella fase della Valutazione ambientale strategica. Non siamo aprioristicamente contrari, ma saranno la gestione e le verifiche in progress a fare la differenza. Così come sarà decisivo minimizzare la cementificazione. Bisogna essere pronti anche allo scenario peggiore, ovvero la mancanza di successo dell'investimento. In tal caso assisteremmo alla realizzazione di cattedrali nel deserto che bisogna assolutamente prevenire».

IOssigeno alle asfittiche casse è quanto si attendono gli esercenti beneventani dal prospettato intervento imprenditoriale: «Senza girarci troppo intorno, la notizia ci rallegra - commenta il referente cittadino di Confcommercio Nico Girolamo -. Il golf movimenta un target qualitativamente elevato e, pur non facendo numeri massivi, ha ricadute territoriali importanti, soprattutto per il segmento del lusso e della ricettività. E anche i volumi di visitatori possono rivelarsi consistenti se si considera che a Benevento si intende realizzare uno degli impianti più grandi e importanti del Sud». E si rivede nell'operazione di Antum immobiliare, per certi versi, Luigi Giannuzzi, patron del multisala Gaveli, al centro anni fa di una lunga controversia: «Non posso che essere felice che un privato voglia dare un contributo allo sviluppo di Benevento. È mortificante che si ragioni sempre e solo in termini di contrapposizione politica».