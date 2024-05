Ieri, il comandante interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza, il generale di corpo d'armata Vito Gianpaolo Augelli, ha fatto tappa presso il comando provinciale di Benevento. Accompagnato dal comandante regionale, il generale di Divisione Giancarlo Trotta e dal comandante provinciale, il colonnello Eugenio Bua, che lo hanno accolto al suo arrivo, ha prima incontrato il prefetto Carlo Torlontano, il presidente del Tribunale Marilisa Rinaldi e il procuratore Aldo Policastro. Poi presso la sede del comando provinciale, l'alto ufficiale ha incontrato una rappresentanza del personale in servizio al quale ha rivolto parole di elogio per l'attività giornalmente svolta, nonché i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia. Il colonnello Bua ha inoltre presentato il briefing istituzionale, relazionando sul contesto socio-economico della provincia, sui risultati operativi conseguiti e sulle più significative attività in corso, nonché sulle tematiche attinenti il personale e la situazione logistico-infrastrutturale della Guardia di Finanza nel territorio provinciale.

Il generale Augelli, al termine dell'incontro, ha espresso il convinto apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti dai reparti operativi dipendenti dal comando provinciale delle fiamme gialle. Infine ha visitato il cantiere di via Meomartini, ex Caserma Pepicelli, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato a nuova sede del comando provinciale, del Nucleo di polizia economico-finanziaria e del Gruppo di Benevento.