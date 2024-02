Benevento, le fiamme gialle scovano una discarica abusiva: scatta il sequestro

Nei giorni scorsi, il comando provinciale della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi finalizzati al controllo economico del territorio, ha sequestrato una discarica abusiva a Benevento. In particolare, le fiamme gialle hanno individuato in pieno centro cittadino, a ridosso delle abitazioni di un quartiere popolare, un deposito incontrollato di rifiuti speciali. Su un'area di proprietà privata, di circa 1.000 metri quadri, sono stati trovati prodotti speciali pericolosi in quanto derivanti da attività produttive e altamente inquinanti, tra i quali oli esausti e solventi. Presenti, inoltre, materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione, mobili in legno, veicoli a motore fuori uso e loro parti, pneumatici nonché muletti, macchine operatrici gru ed elettrodomestici in disuso.

Le attività investigative hanno dunque consentito di risalire al proprietario del suolo adibito a discarica abusiva, il quale risulta residente nei pressi della stessa località.

Inevitabilmente, per lui è scattata la segnalazione alla Procura di Benevento per la violazione al Testo unico in materia ambientale. Un'operazione che testimonia l'impegno delle fiamme gialle a tutela dell'economia legale e della salute dei cittadini. Nel frattempo il proprietario del suolo è, allo stato attuale, sottoposto alle indagini preliminari e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.