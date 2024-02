Benevento, sorpreso con la droga dalle fiamme gialle: finisce ai domiciliari

Nell'ambito della costante attività di controllo economico del territorio, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno arrestato un quarantottenne, residente nel capoluogo, per detenzione e spaccio di cocaina. Nei giorni precedenti, attraverso mirate attività di osservazione e pedinamento, avevano notato un andirivieni di giovani presso un condominio di un quartiere popolare. Alcuni di loro erano stati controllati e trovati in possesso di piccole dosi di cocaina utilizzate per il consumo personale. Successivi accertamenti hanno consentito di risalire al soggetto che aveva ceduto loro la droga. Quindi è stato fermato V.G., facendo scattare la perquisizione presso la sua abitazione, dove veniva rinvenuta ulteriore droga pronta per essere ceduta unitamente a denaro contante, occultato e ritenuto frutto delle precedenti cessioni di cocaina. Per questo, l'uomo è stato sottoposto, su disposizione della Procura di Benevento, agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre i soggetti ai quali aveva ceduto la cocaina sono stati segnalati all'ufficio territoriale del governo di Benevento.

L’operazione condotta dalle fiamme gialle testimonia l'attenzione messa in campo per contrastare i traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.

In ogni caso, l'arrestato è sottoposto alle indagini preliminari e, quindi, presunto innocente fino a sentenza definitiva.