Benevento, guardia medica e 118: troppe sedi vacanti, mancano 25 medici

Sono 25 i medici che mancano all'appello per soddisfare le esigenze assistenziali del territorio, in base al prospetto delle zone carenti pubblicato dall'Asl, per la continuità assistenziale (ex guardia medica), per l'emergenza 118 e per il servizio penitenziario. Sono 10 le carenze per la rete 118 Centrale operativa, per cui i conferimenti saranno attribuiti dal dirigente responsabile del servizio che provvederà all'assegnazione delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati