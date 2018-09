Venerdì 28 Settembre 2018, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 19:49

Per un guasto sulla sulla condotta DN 500 Torano – Biferno a Gioia Sannitica, centro in provincia di Caserta, le zone Capodimonte e Asi, Contrada Coluonni; Contrada Olivola; Contrada San Vitale – Contrada Scafa – Contrada Masseria del Ponte; Contrada Cancelleria tutta e Contrada Piano e Cappelle; Contrada San Giovanni- Contrada Francavilla-– Contrada Lammia – Contrada Bonavita – Contrada Mosti- Contrada La Francesca- Contrada Le Murate-Contrada Ponte Cardone; Zona Torrepalazzo (compresa l’area nel Comune di Torrecuso) dalle 12,30 di oggi sono senz’acqua. Gli operai della Regione Campania stanno intervenendo per ripristinare al più presto l’erogazione dell’acqua al fine di non creare troppi disagi agli utenti.In serata il servizio dovrebbe riprendere regolarmente. La Gesesa, scusandosi per i disagi, invita gli utenti interessati a provvedere alle opportune scorte. Per ulteriori informazioni, per emergenze e per eventuali aggiornamenti sullo stato dei lavori della Regione Campania, è possibile chiamare il numero verde 800 51717 o collegarsi al sito www.gesesa.it