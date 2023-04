«Si comunica altresì...» In cauda venenum. L'attesa nota di replica dell'Ente d'Ambito alla Provincia va ben oltre la risposta nel merito delle questioni sollevate dalla Rocca, ovvero il passaggio di consegne con la neonata Servizi Ambientali, e apre un nuovo fronte di scontro tra i due enti, con minaccia persino di rivedersi in tribunale. E' ormai una vera e propria guerra sui rifiuti, materia che sarebbe invece opportuno sottrarre alle dispute per ridare una prospettiva operativa al ciclo integrato nel Sannio, fermo da ormai cinque anni.

Ma la missiva partita ieri mattina dal protocollo di via Torretta va in tutt'altra direzione. E il passaggio sintomatico dell'ulteriore innalzamento del livello dei veleni è quello contenuto per l'appunto al termine della lettera firmata a quattro mani dal presidente dell'Ato Pasquale Iacovella e dal direttore Massimo Romito: «Si comunica altresì la netta contrarietà dell'Ente d'Ambito alla esecuzione dell'intervento aggiuntivo finalizzato all'appalto in concessione delle attività gestionali per l'esercizio operativo del lotto 2 della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, per un valore economico di 9.075.000 euro, in quanto non contemplato nell'Accordo istituzionale del 14 luglio 2022, il cui unilaterale "aggiornamento" non è stato condiviso né assentito dall'Ente d'Ambito».

Nel mirino dei vertici dell'Ato sannita c'è la procedura di gara indetta lo scorso 2 marzo dal settore Ciclo rifiuti della Provincia guidato da Nicola Boccalone, per il trasferimento dei rifiuti abbancati dal 2018 presso lo Stir di Casalduni e il conseguente conferimento degli stessi nella discarica di Sant'Arcangelo Trimonte. Impianto che richiede però interventi propedeutici alla riapertura, messi a gara dalla Provincia nella medesima procedura con la quale si intende anche affidare la gestione operativa dello sversatoio per tre anni. Una partita da 9 milioni che verrebbe di fatto sottratta alla appena costituita newco «Seam» dell'Ato. Di qui la vibrante reazione di Iacovella e Romito che rilevano come tale impostazione della Provincia risulti «in palese contrasto con le previsioni del Preliminare di Piano d'Ambito approvato, difforme rispetto all'interesse collettivo rappresentato dall'Ente e agli interessi del soggetto gestore in pectore (la Seam, ndr), il quale potrebbe tranquillamente espletare in house le medesime attività che si intendono appaltare, con evidente e innegabile beneficio economico e gestionale, anche a vantaggio dei Comuni costituenti l'Ambito».

E l'Ente d'Ambito non si limita a mettere agli atti la propria contrarietà ma prospetta una vera battaglia legale qualora non intervenga una marcia indietro della Provincia che avrebbe del clamoroso a una sola settimana dall'apertura delle buste: «Si chiede pertanto - intimano Iacovella e Romito - l'immediata revoca in autotutela del bando di gara per l'affidamento in concessione della gestione della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte, procedendo al solo affidamento degli interventi concordati nell'Accordo istituzionale del 14 luglio 2022. Duole rappresentare - aggiungono minacciosi i dirigenti dell'Ato - che in mancanza di un sollecito intervento di revoca del bando, l'Ente d'Ambito sarà suo malgrado costretto ad adire le vie legali a tutela esclusiva degli interessi dell'Ente e dei Comuni interessati».

Quanto al subentro nella conduzione dell'impiantistica provinciale, nella assunzione dei dipendenti ex Samte e per il resto delle questioni connesse al passaggio di consegne sollevate nella propria nota dalla Provincia, l'Ato replica rimandando alla lettura dell'articolo 40 della legge regionale, laddove testualmente si sancisce che «le società provinciali continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore». Sull'impiantistica in particolare, Iacovella e Romito assicurano «la totale disponibilità dell'Ente d'Ambito al trasferimento», ma subordinata all'avvio «con immediatezza di tutte le procedure tecnico-amministrative necessarie al perfezionamento del trasferimento». E' facile attendersi ora la controreplica a palle incatenate dalla Rocca.