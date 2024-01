I giovani alla scoperta dell'impegno artistico-culturale. Da marzo al via il «Festival della poesia e dei poeti». A promuoverlo ed organizzarlo il «Circolo dei poeti estinti», nome mutuato dal celebre film Usa «Dead poets society» (La società dei poeti estinti) uscito nel 1989 in Italia con il titolo «L'attimo fuggente». Lo hanno fondato sette studenti, età media 20 anni, residenti nei paesi del Medio Calore. Da Calvi a San Nazzaro da San Giorgio del Sannio a San Martino Sannita, da San Nicola Manfredi ad Apice. Un impegno artistico-culturale che cammina sul filo rosso della poesia.

APPROFONDIMENTI Tecnologia e sicurezza, la foto dei vigili di Durazzano sul calendario della Regione Campania Potenziamento dell’assistenza farmaceutica, venerdì 19 gennaio un vertice al Comune di Benevento Santa Sofia, rebus lavori a Benevento: a rischio 40 cerimonie

«Il nostro percorso è partito da circa un anno racconta Carmen con incontri periodici di lettura di versi appartenenti ad ogni epoca e paese e soprattutto con la visione e l'esegesi del film che dà il nome al nostro sodalizio. La poesia e la parola per suscitare in noi e nei nostri coetanei la passione, la curiosità, la voglia di scoprire, di conoscere per essere se stessi». Ha preso corpo, così, l'idea di una rassegna itinerante dei giovani poeti che coinvolgerà diverse ed insolite location del territorio, privilegiando spazi insoliti, ma segni identitari delle comunità: da chiese a chiostri di antichi conventi, torri o castelli, ma anche masserie e aie di case di campagna.

«Vogliamo portare la magia della poesia aggiunge Francesco, giovane studente di architettura nei luoghi meno canonici per riscoprire spazi e strutture dei nostri tessuti urbanistici. Un legame che evidenzia una forte attenzione verso i nostri paesi che diventano sempre più poco vissuti e valorizzati». «La poesia dovrà diventare la colonna sonora sottolinea Matteo dei centri storici e delle periferie dei nostri paesi. La parola letta o declamata s'impossesserà degli spazi e romperà quel muro di silenzio che spesso avvolge i quartieri delle nostre comunità: un modo per superare anche la desertificazione e la solitudine degli agglomerati abitativi sparsi sulle colline beneventane».

Il primo appuntamento del festival, che parte prima di Pasqua e che si terrà a San Nazzaro, riguarderà l'approfondimento del momento in cui nel film «L'attimo fuggente» l'insegnante parla di arte, di bellezza e cita Walt Whitman: «O me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli. Città gremite di stolti. Che v'è di nuovo in tutto questo, o me o vita». Risposta: «Che tu sei qui, che la vita esiste, e l'identità, che il potente spettacolo continua e che tu puoi contribuire con un verso. Quale sarà il tuo verso?». Insomma i fotogrammi di quando il professore vuol suscitare nei ragazzi la passione, la curiosità, senza la voglia di scoprire, di conoscere non si può essere se stessi. Li incoraggia a cogliere l'attimo, a vivere pienamente la propria giovinezza. Li stimola a pensare con la propria testa. È una lezione, la sua, contro il conformismo per infondere in ciascuno fiducia nei propri pensieri, camminare con il proprio stile è come trovare la propria voce.

Il sodalizio dei giovani poeti sta realizzando, tra l'altro, anche una rete con altri gruppi che s'interessano di poesia e di scrittura creativa di altre realtà territoriali nonché protocolli d'intesa e convenzioni con istituzioni pubbliche e private operanti nel settore delle arti e della promozione culturale. «Abbiamo in itinere fa sapere il giovane presidente la pratica di riconoscimento regionale oltre a quella che ci accredita presso il Ministero dei beni culturali, attraverso i competenti uffici periferici, finalizzato all'utilizzo di spazi museali e delle sedi del patrimonio dei beni architettonici dello stesso Mic».